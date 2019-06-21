https://static.news.ru/photo/1b2a43fa-93fd-11e9-9d5a-fa163e074e61_1024.jpg Лэй Цзюнь Фото: Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, как расшифровывается название новой линейки смартфонов компании CC. Серия нацелена на яркий и креативный дизайн (colorful and creative), а её разработкой занимается самый молодой коллектив производителя — команда Chic & Cool 90.

Цзюнь не показал представителей новой линейки, но рассказал, что первыми двумя устройствами станут Mi CC9 и Mi CC9, где девятка в названии служит отсылкой к 9-летию компании.

В отличие от Mi и Redmi, флагманы серии СС будут ориентированы на «молодых модников», увлечённых селфи.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi продемонстрировала в России на ежегодной презентации новый смартфон Mi 9T. Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 730, а также выдвижную 20-мегапиксельную камеру, выдерживающую до 300 тысяч циклов активации (восемь лет использования).