https://static.news.ru/photo/573dac8e-911d-11e9-9677-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi продемонстрировала в России на ежегодной презентации новый смартфон Mi 9T. Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 730, а также выдвижную 20-мегапиксельную камеру, выдерживающую до 300 тысяч циклов активации (восемь лет использования).

Производитель оснастил смартфон 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев с увеличенной зоной распознавания, тройной основной камерой на 48, 13 и 8 Мп, а также батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Смартфон, работающий на Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, выйдет в версиях 6 Гб ОЗУ/64 Гб и 6 Гб ОЗУ/128 Гб

Стоимость базовой версии Mi 9T составит 25 990 руб. Аппарат поступит в продажу 18 июня.