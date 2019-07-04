Изменения касаются Facebook, Twitter, Instagram и других популярных приложений. Your Phone также синхронизировано с устройством: если юзер сбросит уведомления на PC, то же самое произойдёт и на смартфоне.
Кроме того, приложение даст возможность получать мгновенный доступ к фотографиям на аппарате, а также просматривать и отправлять текстовые сообщения.
Ранее News.ru рассказал, что Microsoft ввела пользователей в замешательство, анонсировав выход «новой» Windows 1.0. Пост включает в себя короткое видео, демонстрирующее логотипы предыдущих версий операционной системы в обратном порядке.