https://static.news.ru/photo/2e58387a-9e47-11e9-9197-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/Global Look Press

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Your Phone на Windows 10. Нововведение позволяет владельцам смартфонов под управлением Android получать уведомления прямо на компьютер.

Notifications have arrived! With the Your Phone app, you can now receive and manage your Android phone’s notifications on your PC. Get Your Phone app from the Microsoft Store here: https://t.co/E56Z8eVdIR pic.twitter.com/ovlKi1QOJy — Windows Insider (@windowsinsider) 2 июля 2019 г.

Изменения касаются Facebook, Twitter, Instagram и других популярных приложений. Your Phone также синхронизировано с устройством: если юзер сбросит уведомления на PC, то же самое произойдёт и на смартфоне.

Кроме того, приложение даст возможность получать мгновенный доступ к фотографиям на аппарате, а также просматривать и отправлять текстовые сообщения.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft ввела пользователей в замешательство, анонсировав выход «новой» Windows 1.0. Пост включает в себя короткое видео, демонстрирующее логотипы предыдущих версий операционной системы в обратном порядке.



