Фото: Bastiaan Slabbers/Global Look Press

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Your Phone на Windows 10. Нововведение позволяет владельцам смартфонов под управлением Android получать уведомления прямо на компьютер.

Изменения касаются Facebook, Twitter, Instagram и других популярных приложений. Your Phone также синхронизировано с устройством: если юзер сбросит уведомления на PC, то же самое произойдёт и на смартфоне. 

Кроме того, приложение даст возможность получать мгновенный доступ к фотографиям на аппарате, а также просматривать и отправлять текстовые сообщения.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft ввела пользователей в замешательство, анонсировав выход «новой» Windows 1.0. Пост включает в себя короткое видео, демонстрирующее логотипы предыдущих версий операционной системы в обратном порядке.


 

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