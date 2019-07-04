Техническое задание по изучению влияния сетей нового поколения 5G на здоровье граждан получили профильные министерства и ведомства РФ.
Планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в СанПиН. Проект финансируется правительством Москвы, работы проведут Минздрав, Минкомсвязи, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и Департамент информационных технологий, сообщают «
Как писал News.ru ранее, «Ростелеком» объявил о сотрудничестве с Tele2 и Ericsson. Компании займутся совместным созданием тестовой зоны 5G в Москве в июле–октябре 2019 года.