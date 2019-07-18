https://static.news.ru/photo/c8c2cb06-a94a-11e9-ae79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всё меньше владельцев iPhone меняют свои старые устройства на новые модели «яблочных» смартфонов. Лояльность Apple снизилась на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года.

Результатами поделился ресурс BankMyCell , проанализировавший с октября 2018 года данные 38 тысяч человек, обменявавших свои девайсы. Четверть владельцев iPhone X (26% в итоге перешли на другой бренд. При этом лояльность Samsung оказалась выше: только 7,7% обладателей Galaxy S9 перешли на iPhone, а 92,3% остались на Android.

В июне 2019 года 18% торговых сделок оказались связаны с переход с «яблочного» смартфона на аппарат Samsung. BankMyCell объединила результаты с данными других компаний и выяснила, что лояльность пользователей Apple оказалась самой низкой с 2011 года, составив 73%. Рекордный показатель в 92% был зафиксирован в 2017 году.

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