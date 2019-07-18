Всё меньше владельцев iPhone меняют свои старые устройства на новые модели «яблочных» смартфонов. Лояльность Apple снизилась на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года.
Результатами поделился ресурс
В июне 2019 года 18% торговых сделок оказались связаны с переход с «яблочного» смартфона на аппарат Samsung. BankMyCell объединила результаты с данными других компаний и выяснила, что лояльность пользователей Apple оказалась самой низкой с 2011 года, составив 73%. Рекордный показатель в 92% был зафиксирован в 2017 году.
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