https://static.news.ru/photo/b65eea30-97f7-11e9-985b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vivo AR Glass

Компания Vivo в рамках выставки MWC Shanghai показала собственную разработку в сфере очков дополненной реальности.

Прототип, получивший название Vivo AR Glass, представляет собой относительно лёгкую гарнитуру с двумя прозрачными дисплеями, которая отслеживает положение и человека в шести степенях свободы (6DoF).

Гарнитура будет подключаться с помощью кабеля к пока ещё безымянному смартфону Vivo 5G. Как отметили разработчики, пользователям будет доступно пять вариантов использования: игры, офисная работа, 5G театр, распознавание лиц и распознавание объектов.

У Vivo AR Glass пока нет ни цены, ни сроков выхода, но смартфон с поддержкой сетей пятого поколения должен поступить в продажу в III квартале 2019 года. Vivo использует очки дополненной реальности как часть перехода к новой стратегии бренда: компания будет предлагать к своим 5G-смартфонам такие аксессуары, как умные часы, AR-гарнитуры и наушники.

Ранее News.ru рассказал, что Oppo официально представила на выставке MWC Shanghai фронтальную камеру, размещённую под дисплеем.