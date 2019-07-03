https://static.news.ru/photo/96a3d3d2-9d5f-11e9-b83f-fa163e074e61_1024.jpg iQOO Neo Фото: rozetked/Twitter

Компания Vivo продемонстрировала новый смартфон iQOO Neo. Устройство представляет собой игровой аппарат, получивший систему обратной связи 4D Game Shock 2.0.

Девайс оснащён 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 и каплевидным вырезом, тройной основной камерой на 12, 8 и 3 Мп, селфи-камерой на 12 Мп и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Аппаратной основой смартфона стали чипсет Snapdragon 845, 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флеш-памяти.

Vivo iQOO Neo работает под управлением Android 9.0 Pie с надстройкой Funtouch OS 9. Цена базовой версии смартфона (6/64 Гб) составит $260.

Ранее Xiaomi также представила два новых смартфона из недавно анонсированной линейки CC — Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e. Устройства получили каплевидные вырезы и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.