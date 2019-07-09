https://static.news.ru/photo/d92ff55c-a258-11e9-ab24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Даниил Дхаван, студент третьего курса Московского физико-технического института, создал подбирающий фильмы сервис на основе одного эмодзи. За последние четыре дня приложение третьекурсника набрало 40 тыс. скачиваний, попав в топы App Store и Google Play.

Разработчик назвал своё приложение emovi.

Emovi помогает выбирать фильмы по настроению или их комбинациям, а не только по стандартной шкале рейтинга от одного до 10. Для удобства эмоции представлены в виде эмодзи. Система использует нейронные сети, чтобы присваивать фильмам определённые настроения, — сообщила пресс-служба вуза.

Каждый пользователь может оценить фильмы с помощью смайлика, передаёт ТАСС .

На сегодняшний день существуют рекомендательные системы американских онлайн-кинотеатров, тогда как российские аналоги не могут похвастаться высокой точностью подбора релевантного контента. Тщательно изучив рынок, я определил цель — новая рекомендательная система плюс агрегатор. Ещё я фанат приложения «Яндекс. Музыка», особенно мне нравится музыка под настроение. Мне показалось, что для фильмов нужно что-то похожее, а настроение в 21 веке легче всего выразить смайликами, — цитирует разработчика пресс-служба.

Также Дхаван отмечает, что создал приложение, потому что жанровые подборки перестали помогать ему в поисках кино. Вместе с ним emovi разрабатывали студент МГТУ имени Баумана Кирилл Ильичёв и выпускник Высшей школы экономики Денис Шаклеин. В будущем они планируют создать единую систему онлайн-кинотеатров на его основе.

Ранее News.ru писал,что приложение Tinder согласилось передавать спецслужбам РФ требуемую информацию. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, также отметив, что сервис уже делился с ними данными.