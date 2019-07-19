Израильская компания NSO Group расширила функционал шпионского программного обеспечения Pegasus. Теперь оно собирает данные не только из устройства жертвы, но и из «облачной» учётной записи.
Под угрозой оказались как iPhone и iCloud от Apple, так и Android-смартфоны и даже сторонние приложения, которые обмениваются данными по «зашифрованным и безопасным» соединениям. Новая версия Pegasus может находить и клонировать токены аутентификации, используемые для «облачных» сервисов.
С помощью шпионской программы злоумышленники могут осуществить так называемую «атаку посредника» (когда между каналом связи объектов A и B появляется объект C). Таким образом Pegasus может выдавать себя за учётные данные пользователя Facebook и получить доступ к истории местоположения пользователя и сообщениям, хранящимся в iCloud.
Apple в комментарии
Мы не считаем, что они полезны для совершения широкомасштабных атак на потребителей, — заявили в Купертино.
Ранее News.ru сообщил, что уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор. Её жертвами могут стать пользователи Windows 10, iOS и macOS.