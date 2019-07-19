https://static.news.ru/photo/7c8d8114-aa2f-11e9-8b42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Пользователи Instagram в очередной раз пожаловались на перебои в работе. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 87% юзеров испытывают трудности с обновлением ленты, 7% не могут обновить Stories, а 4% — войти в учётную запись. Перебои, преимущественно затронувшие восточную часть США, Западную Европу и юго-восток Бразилии, начали фиксироваться в 15:45 по московскому времени.

Соцсеть уже не первый раз сталкивается с перебоями за последние несколько дней. Работа Instagram также нарушалась 16 и 18 июля.

Ранее News.ru рассказал, что Instagram вносит коррективы в политику модерации. Разработчики добавляют новое предупреждение, которое будет сообщать пользователям, нарушающим правила, когда их учётная запись близка к удалению.