https://static.news.ru/photo/0c5ba590-b67f-11e9-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса. С проблемами столкнулись в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Германии и Сербии.

41% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой ленты, у 35% возникли сложности с размещением постов, у 25% — с просмотром Stories. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ранее News.ru писал, что проблемы в работе магазина приложений App Store зафиксировали пользователи всего мира. Со сбоями столкнулись жители России, Соединённых Штатов, Великобритании, Белоруссии, Германии, Франции, Швейцарии и Бразилии.