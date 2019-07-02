Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России по итогам второго квартала. Эксперты связывают рост с высокооценёнными девайсами, вышедшими в указанный период, а также с торговым конфликтом между США и Huawei. 

В количестве продаж Samsung обогнала лидировавший в первом квартале бренд Honor, а в объёме — Apple. Корейская компания смогла нарастить свою долю именно во втором квартале, а за полугодие на неё пришлось 30% всех штучных продаж. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%, в число пяти самых популярных брендов помимо Apple вошла и Xiaomi, добавили в группе.

Общие продажи гаджетов составили более 6,6 млн штук на сумму 104 млрд руб. Средняя цена устройства составила 15,7 тыс., сообщает «Коммерсант».

Ранее Samsung назвала дату презентации смартфона Galaxy Note 10.


 

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