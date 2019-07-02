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Глава подразделение IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко признал, что складной смартфон Galaxy Fold вышел «до того, как он был готов». Это привело к дальнейшему отзыву устройств.

Я признаю, что упустил некоторые моменты при тестировании нашего складного смартфона, но мы находимся в процессе восстановления, — заявил Ко.

По его словам, Samsung выявила все проблемы, связанные с девайсом, и уже протестировала две тысячи устройств. И хотя смартфон все ещё не готов, Ко попросил дать производителю «ещё немного времени».

В середине мая News.ru писал, что Samsung устранила недостатки Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.Защитный слой экрана, ставший ранее одной из причин повреждений дисплея, теперь будет прикреплён к лицевой панели, чтобы владельцы девайса не спутали его с защитной плёнкой.

Кроме того, зазор в месте сгиба станет минимальным. Это позволит решить проблемы с попаданием посторонних предметов между экраном и защитным слоем, а также непосредственно в сам аппарат.

Ранее Huawei сообщила, что складной смартфон Mate X появится на полках российских магазинов после старта продаж в мире. Релиз отложен из-за мобильных сетей пятого поколения (5G).