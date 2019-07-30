https://static.news.ru/photo/ea3b9b32-b35e-11e9-923a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Компания Samsung окончательно исправила недостатки складного смартфона Galaxy Fold и практически определилась с его датой выхода. Устройство должно поступить в продажу в период с 18 по 20 сентября.

Производитель намерен ограничиться одним миллионом копий аппаратов, из которых 100 тысяч будут доступны в Южной Корее. По словам представителя одной из местных телекоммуникационных компаний, Samsung стремится прорекламировать своё техническое мастерство, а не сосредоточиться на высоких объёмах продаж Galaxy Fold.

Ранее News.ru писал, что компания устранила недостатки Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства. Защитный слой экрана, ставший ранее одной из причин повреждений дисплея, теперь будет прикреплён к лицевой панели, чтобы владельцы девайса не спутали его с защитной плёнкой.

Кроме того, зазор в месте сгиба станет минимальным. Это позволит решить проблемы с попаданием посторонних предметов между экраном и защитным слоем, а также непосредственно в сам аппарат.

