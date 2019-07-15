https://static.news.ru/photo/7c8422ec-a703-11e9-9070-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/newsalley

Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 855 Plus. Однокристальная платформа представляет собой улучшенную версию Snapdragon 855, предназначенную для флагманских смартфонов.

Новинка оснащена ядрами Kryo 485 Prime с тактовой частотой до 2,96 ГГц (у стандартной модели — до 2,84 ГГц) и графическим процессором Adreno 640, производительность которого увеличена на 15%.

Как отмечает Qualcomm, компоненты в купе с новейшими технологиями компании делают Snapdragon 855 Plus идеальной платформой для мобильных игр, искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности.

Первые коммерческие устройства на базе нового процессора появятся в продаже во втором полугодии 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei поделилась изображением готовящегося к презентации смартфона Honor 9X. Производитель показал заднюю панель устройства с расположенными на ней буквой «X» и тройной основной камерой.