Аналитический центр при правительстве РФ 31 июля проведёт совещание, посвящённое созданию реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые будут устанавливать на продаваемые в России гаджеты.
Главной темой совещания станет обсуждение деталей разработки соответствующего списка, сообщили «
Эксперты считают, что такая мера стимулирует приток новых пользователей для российских разработчиков. Однако специалисты не исключают и риска навредить рынку, так как опасаются снижения качества продукции из-за борьбы за вход в реестр. Кроме того, есть вероятность ухода с рынка РФ таких крупных производителей, как Apple, которые в принципе не предусматривают установку сторонних приложений.
Как ранее писал News.ru, проект поправок в закон о связи подготовила Минкомсвязь в конце июня 2019 года, а концепцию о предустановке приложений представила в начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС).