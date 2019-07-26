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Аналитический центр при правительстве РФ 31 июля проведёт совещание, посвящённое созданию реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые будут устанавливать на продаваемые в России гаджеты.

Главной темой совещания станет обсуждение деталей разработки соответствующего списка, сообщили « Известиям » в Минкомсвязи. Участники мероприятия также планируют установить критерии, по которым софт будет считаться отечественным, а также поднимут вопросы о возможном внесении в реестр иностранного ПО, если оно производится в России, указано в повестке совещания.

Эксперты считают, что такая мера стимулирует приток новых пользователей для российских разработчиков. Однако специалисты не исключают и риска навредить рынку, так как опасаются снижения качества продукции из-за борьбы за вход в реестр. Кроме того, есть вероятность ухода с рынка РФ таких крупных производителей, как Apple, которые в принципе не предусматривают установку сторонних приложений.

Как ранее писал News.ru, проект поправок в закон о связи подготовила Минкомсвязь в конце июня 2019 года, а концепцию о предустановке приложений представила в начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС).