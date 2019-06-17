https://static.news.ru/photo/4bc5dd08-912d-11e9-b295-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса. Основные сбои связаны с получением сообщений, авторизацией и работой сайта.

Чаще всего о неполадках сообщают юзеры из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России проблем с почтой практически не наблюдается, следует из данных портала Downdetector .

Ранее News.ru писал, что пользователи «ВКонтакте» пожаловались на перебои в работе социальной сети. 72% юзеров испытывали трудности с основным сайтом, 19% — с вкладкой «Сообщения», а 8% не могли войти в учётную запись.