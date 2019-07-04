https://static.news.ru/photo/ffcdcec2-9e4e-11e9-8fce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ralfvandebergh/Global Look Press

Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд. Это на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольшую сумму потратили «яблочные» пользователи — она составила $25,5 млрд. Самым прибыльным приложением обоих сервисов стал Tinder, заработавший $497. На втором месте расположился Netflix с $399 млн: его доход уменьшился из-за решения разработчиков отказаться от возможности оформления подписки на iOS-устройствах. Замыкает тройку лидеров Tencent Video, принёсший $278 млн.

Число первоначальных установок за первое полугодие составило 56,7 млрд. Из них 14,8 млн пришлось на App Store, что на 1,4% меньше, чем в период с января по июнь 2018 года. Тройка самых скачиваемых приложений не изменилась — это WhatsApp, Facebook Messenger и Facebook.

На мобильные игры пришлось $29,6 млрд расходов юзеров: соотношение между App Store и Google Play составило $17,6 млрд к $12 млрд. Больше остальных заработала Honor of Kings (более $728 млн). За ней идут Fate/Grand Order с $628 млн и Monster Strike с $566 млн. Количество загрузок новых мобильных игр в первом полугодии составило 20,1 млрд. Первые места заняли Color Bump 3D, Garena Free Fire и PUBG Mobile соответственно, говорится в отчёте аналитического сервиса Sensor Tower.

Ранее News.ru рассказал, что компания Konami объяснила недавний ребрендинг футбольной серии Pro Evolution Soccer (PES). Разработчики считают, что изменения пойдут симулятору на пользу в европейском регионе.