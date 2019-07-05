https://static.news.ru/photo/3b53d3d4-9f07-11e9-a257-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Пятый элемент» Фото: KPA/Global Look Press

Mail.ru объявила о выходе крупного обновления для почтового приложения компании. Разработчики подготовили для пользователей новый дизайн, который активируется с помощью пасхалки из фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Получить доступ к изменённому интерфейсу необходимо через строку поиска, куда и требуется ввести секретное слово. Авторы дали юзерам небольшую подсказку — «пароль» знают все, кто хоть раз смотрел фильм. После ввода обновление автоматически активируется. Команда решила связать улучшения с культовой лентой в том числе и потому, что это пятый крупный редизайн приложения.

Обновление коснулось ключевых функций почты (навигация, работы с папками и письмами, переключение аккаунтов), а также визуального стиля оформления — изменились цвета основных элементов, шрифты стали более комфортными для зрительского восприятия, а важные письма можно выделить цветом.

Текущие обновления приложений Почты Mail.ru стали отражением всех потребностей нашей аудитории, чтобы каждому пользователю было удобно решать свои задачи. Очевидно, что со времени последнего обновления устройства сильно увеличились в размерах — пользоваться ими становилось все тяжелее, приходилось тянуться к кнопкам через весь экран. Мы постарались сделать более удобными самые популярные действия наших пользователей — смена аккаунтов, работу с папками — проработали окна настроек, сделали их ближе, — рассказал директор по продукту Почты Mail.ru Иван Мыздриков.

Новый дизайн уже доступен в последних версиях приложения для пользователей iOS и Android.

Ранее News.ru сообщил, что решение Kubernetes от платформы Mail.ru Cloud Solutions стало первым среди российских «облачных» провайдеров, обладающих статусом Certified Kubernetes — Hosted.