https://static.news.ru/photo/fd9c245e-b42a-11e9-b05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов заявил, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на устройствах Huawei будет запущен до конца 2019 года.

По его словам, решение о сближении принято на уровне лидеров государств. Huawei и разработчики ОС сейчас находятся в стадии активных переговоров, и в скором времени они заключат соглашение о неразглашении, сообщает «Коммерсант» . В каком именно виде и на каких девайсах появится «Аврора», Мамонов не уточнил.

В конце июня News.ru уже сообщал о возможном сотрудничестве Минкомсвязи и китайской компании. Ведомство работало над комплексным предложением, как в целом взаимодействовать с Huawei и другими технологическими компаниями в России.

Кроме того, «Ростелеком» и Минкомсвязи также предложили снабдить федеральных чиновников гаджетами на основе операционной системы «Аврора». Проект коснётся почти 1,5 миллиона госслужащих.

