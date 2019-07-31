Заместитель главы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов заявил, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на устройствах Huawei будет запущен до конца 2019 года.
По его словам, решение о сближении принято на уровне лидеров государств. Huawei и разработчики ОС сейчас находятся в стадии активных переговоров, и в скором времени они заключат соглашение о неразглашении, сообщает
В конце июня News.ru уже сообщал о возможном сотрудничестве Минкомсвязи и китайской компании. Ведомство работало над комплексным предложением, как в целом взаимодействовать с Huawei и другими технологическими компаниями в России.
Кроме того, «Ростелеком» и Минкомсвязи также предложили снабдить федеральных чиновников гаджетами на основе операционной системы «Аврора». Проект коснётся почти 1,5 миллиона госслужащих.