Антивирусная компания ESET заявила об обнаружении нового вида мошенничества в WhatsApp. Приманкой для пользователей мессенджера выступает годовая премиум-подписка на популярный музыкальный сервис Spotify.
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Антивирусная компания посоветовала пользователям не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы друзьями. Кроме того, ESET рекомендовала проверять информацию о выгодных акциях на официальных сайтах сервисов.
Как ранее писал News.ru. руководство WhatsApp будет судиться с компаниями, которые неправомерно используют мессенджер в личных интересах. Сообщалось, что компания начнёт «принимать законные меры» в отношении нарушителей с 7 декабря этого года.