https://static.news.ru/photo/afad9f08-8ef9-11e9-8d34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антивирусная компания ESET заявила об обнаружении нового вида мошенничества в WhatsApp. Приманкой для пользователей мессенджера выступает годовая премиум-подписка на популярный музыкальный сервис Spotify.

Как сообщается на сайте компании, пользователям обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия WhatsApp, но для этого нужно перейти по ссылке, ответить на вопросы и отправить сообщение 30 своим друзьям. В ESET отметили, что под страницу опроса замаскирован сайт, который крадёт личные данные.

Антивирусная компания посоветовала пользователям не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы друзьями. Кроме того, ESET рекомендовала проверять информацию о выгодных акциях на официальных сайтах сервисов.

Как ранее писал News.ru. руководство WhatsApp будет судиться с компаниями, которые неправомерно используют мессенджер в личных интересах. Сообщалось, что компания начнёт «принимать законные меры» в отношении нарушителей с 7 декабря этого года.