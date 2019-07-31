https://static.news.ru/photo/2e523176-b424-11e9-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Предполагаемый iPhone 11 (iPhone XI) обзаведётся необычной для «яблочных» смартфонов особенностью. Apple намерена добавить в новинку поддержку стилуса Apple Pencil.

К такому прогнозу пришли аналитики из Citi Research. По их мнению, новый аппарат также получит более ёмкие батареи, тройную основную камеру (в двух старших моделях), главный модуль которой получит разрешение 14 Мп, и селфи-камеру на 10 Мп.

Предположительно, цены на линейку 2019 года останутся прежними: преемник iPhone XS Max будет стоить $1099, iPhone XS — $999 долларов, а iPhone XR $749 долларов.

Ранее News.ru рассказал, что китайский инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о линейке iPhone 2020. Apple рассматривает возможность добавить в смартфоны экраны с переключаемой кадровой частотой 60 Гц/120 Гц.