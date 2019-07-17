https://static.news.ru/photo/db03bb58-a892-11e9-91c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Компания Nintendo представила обновлённую консоль Nintendo Switch. Устройство оснащено улучшенной батареей, которая увеличивает время автономной работы.

Владельцы новой Switch получат в своё распоряжение дополнительные два часа. Заряд аккумулятора консоли продержится от 4,5 до 9 часов, в то время как у оригинальной модели время автономной работы составляло от 2,5 до 6,5 часа.

Каким образом производитель добился улучшенных результатов, не сообщается. Скорее всего, это произошло благодаря новой однокристальной системе и обновлённой памяти.

10 июля Nintendo анонсировала Nintendo Switch Lite, представляющую собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch. По сравнению с оригиналом, новинка, оснащённная 5,5-дюймовым экраном, выйдет без отсоединяющихся частей, отгибающейся ножки и системы вибрации HD Rumble, и её нельзя подключать к телевизору или док-станции Switch.

Девайс будет работать от трёх до семи часов и поддерживать все игры, у которых присутствует портативный режим. В противном случае игрокам потребуются внешние контроллеры Joy-Con.