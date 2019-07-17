Компания Nintendo представила обновлённую консоль Nintendo Switch. Устройство оснащено улучшенной батареей, которая увеличивает время автономной работы.
Владельцы новой Switch получат в своё распоряжение дополнительные два часа. Заряд аккумулятора консоли
Каким образом производитель добился улучшенных результатов, не сообщается. Скорее всего, это произошло благодаря новой однокристальной системе и обновлённой памяти.
10 июля Nintendo анонсировала Nintendo Switch Lite, представляющую собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch. По сравнению с оригиналом, новинка, оснащённная 5,5-дюймовым экраном, выйдет без отсоединяющихся частей, отгибающейся ножки и системы вибрации HD Rumble, и её нельзя подключать к телевизору или док-станции Switch.
Девайс будет работать от трёх до семи часов и поддерживать все игры, у которых присутствует портативный режим. В противном случае игрокам потребуются внешние контроллеры Joy-Con.