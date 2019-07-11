https://static.news.ru/photo/2f9208e2-a37e-11e9-88e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появилась информация о стоимости новых моделей iPhone, которые должны появиться на рынке Китая, предположительно, этой осенью.

Как сообщает издание Wccftech , самая дешёвая модель «яблочных» смартфонов XIr7 будет стоит около 6,8 тыс. юаней (63 тыс. рублей). Около 8,9 тыс. юаней (около 82 тыс. рублей) придётся заплатить за iPhone XIs, XIs Max будет стоит на одну тысячу юаней дороже.

Ранее аналитики J.P. Morgan сообщили о том, что Apple в 2020 году выпустит четыре новых модели, три из которых получат OLED-дисплеи. Новинки будут оснащены 5G-модемами, а также ToF-камерами.

Компания прогнозирует, что Apple продаст 195 млн смартфонов в 2020 году, что на 15 млн больше, чем в текущем году. Рост продаж, по мнению аналитиков, обусловлен «более значительными обновлениями».