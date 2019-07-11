В Сети появилась информация о стоимости новых моделей iPhone, которые должны появиться на рынке Китая, предположительно, этой осенью.
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Ранее аналитики J.P. Morgan сообщили о том, что Apple в 2020 году выпустит четыре новых модели, три из которых получат OLED-дисплеи. Новинки будут оснащены 5G-модемами, а также ToF-камерами.
Компания прогнозирует, что Apple продаст 195 млн смартфонов в 2020 году, что на 15 млн больше, чем в текущем году. Рост продаж, по мнению аналитиков, обусловлен «более значительными обновлениями».