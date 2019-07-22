Face app Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мошенники используют поддельные версии приложения FaceApp с расширенным функционалом для распространения вредоносного программного обеспечения. Киберпреступники для своих схем создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию программы. 

Установка фейкового приложения сопровождается всплывающие окнами, что в итоге приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Одно из фальшивых FaceApp эксперты ESET нашли в магазине Google Play: ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, и предполагается, что оттуда пользователи могут загрузить вредонос.

Мошенники также продвигали поддельные приложения через ролики на YouTube, где присутствовали ссылки на скачивание. Такой способ обычно используется для заражения устройства adware-программами (показывают рекламные объявления). Однако переход по ссылке также может привезти к загрузке вредоноса.

На момент исследования один из подобных YouTube-роликов имел более 150 тысяч просмотров, а число переходов по ссылке превысило 90 тысяч, сообщает RNS.

Ранее News.ru сообщил, что ажиотаж, начавшийся вокруг умеющего «старить» фотографии людей приложения FaceApp, созданного российским программистом Ярославом Гончаровым, принёс его разработчикам более $1 млн. Такую сумму удалось заработать всего за 10 дней.

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