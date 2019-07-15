Microsoft Word для операционной системы Android преодолел отметку в 1 млрд загрузок. Для компании приложение стало первым, достигшим такого высокого результата.
Данные учитывают не только число скачиваний из онлайн-магазина Google Play. Microsoft ранее заключила соглашения с Samsung и другими производителями о предварительной установке Word на смартфоны и планшеты. Таким образом, на подобные устройства приходится определённая доля загрузок.
Что касается других мобильных продуктов Office, то Excel, PowerPoint, OneNote установили более 500 млн раз, а Outlook для Android — более 100 млн.
В конце июня News.ru писал, что сооснователь Microsoft и второй самый богатый человек планеты Билл Гейтс рассказал об ошибке, которую считает «величайшей в своей жизни». Предприниматель жалеет, что компания упустила возможность стать такой же, как Android.