https://static.news.ru/photo/47d3e3b4-91ac-11e9-87d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei. В компании уточнили, что речь идёт об устройствах, оставшихся на складе, а не о новых поступлениях.

Microsoft будет и впредь реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в чёрный список Министерства торговли США, — говорится в заявлении компании.

Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.

