Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei. В компании уточнили, что речь идёт об устройствах, оставшихся на складе, а не о новых поступлениях.
Microsoft будет и впредь реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в чёрный список Министерства торговли США, — говорится в заявлении компании.
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.