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Китайский производитель смартфонов Meizu находится в кризисе. Компания сократила штат на 30%, а также свела к минимуму количество точек продаж.

В настоящее время в Meizu работает около тысячи сотрудников. Производитель лишился даже системного инженера Хуна Ханьшена, который отвечал за разработку оболочки Flyme OS.

Из 2700 магазинов розничной торговли в 2016 году компания оставила пять таких магазинов в одной китайской провинции, передаёт ixbt.com .

Ранее News.ru писал, что Meizu анонсировала новый смартфон среднего сегмента Meizu 16XS. Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.