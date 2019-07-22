https://static.news.ru/photo/93e8d1fe-ac66-11e9-ba67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joan Cros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Lenovo возвращается в Россию. Производитель подписал соглашение с компанией Mobilid об эксклюзивной дистрибуции мобильных устройств бренда.

По словам директор по закупкам «Связной-Евросеть» Михаила Комкова, Lenovo ранее занимала заметную долю на рынке смартфонов, и с возвращением она имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте.

Компания представит в российском регионе устройства стоимостью 6–14 тыс. руб, сообщает собеседник «Коммерсанта» . При условии активного маркетинга компания в перспективе двух лет сможет занять до 5% рынка.

Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Lenovo не сможет конкурировать по соотношению цена-качество с Samsung, Honor и Xiaomi, доминирующих в этом сегменте. По словам эксперта, причиной этому служит известность Lenovo прежде всего на рынке ноутбуков, но не смартфонов.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi Corporation впервые попала в список Fortune Global 500, рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка. Кроме того, генеральный директор Redmi, бренда Xiaomi, Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo тизеры смартфона с 64-мегапиксельной камерой.