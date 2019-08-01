https://static.news.ru/photo/48ace238-b455-11e9-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российских рынок. Производитель в сотрудничестве с дистрибьюторской компанией Mobilidi представил четыре устройства — S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5.

Вместе с этим компания в рамках презентации рассказала, что российским пользователям также станет доступен флагманский аппарат Lenovo Z6 Pro, представленный в апреле. Дата выхода устройства пока не известна, уточнил Ferra.ru .

Смартфон получил 6,39-дюймовый экран с подэкранным сканером отпечатков пальцев, четверную камеру на 48,16,2 и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также процессор Snapdragon 855.

Ранее News.ru сообщал, что Lenovo подписала соглашение с компанией Mobilidi об эксклюзивной дистрибуции мобильных устройств бренда в России. Позже региональный генеральный менеджер производителя Александр Катаев опроверг эту информацию, но, исходя из анонса, стороны всё же договорились о сотрудничестве.