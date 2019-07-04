Смартфон получил 6,39-дюймовый OLED-экран разрешением 2340 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9, фронтальную камеру на 16 Мп, размещённую в каплевидном вырезе, и батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Помимо вышеупомянутого процессора производитель добавил 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также 64 и 128 Гб флеш-памяти.
Аппарат, работающий под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11, получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.
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