https://static.news.ru/photo/770a01a2-9e56-11e9-a063-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lenovo

Компания Lenovo показала новый смартфон Z6. Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 730 и тройной основной камерой на 24, 8 и 5 Мп.

Lenovo Z6 Diluncurkan dengan RAM 8GB dan Snapdragon 730 - https://t.co/Vabc9cmjFJ pic.twitter.com/MkD2IkPoup — Gadgetren (@gadgetren) 4 июля 2019 г.

Смартфон получил 6,39-дюймовый OLED-экран разрешением 2340 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9, фронтальную камеру на 16 Мп, размещённую в каплевидном вырезе, и батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Помимо вышеупомянутого процессора производитель добавил 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также 64 и 128 Гб флеш-памяти.

Аппарат, работающий под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11, получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Lenovo Z6 выйдет только в синем цвете. Цена смартфона начинается от $275.

Ранее Vivo представила новый смартфон iQOO Neo. Устройство представляет собой игровой аппарат, получивший систему обратной связи 4D Game Shock 2.0.