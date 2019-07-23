https://static.news.ru/photo/fac40242-ad22-11e9-8974-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jordi Boixareu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Lenovo опровергла заключение соглашения с компанией Mobilidi об эксклюзивной дистрибуции смартфонов в России.

По словам генерального менеджера производителя в России Александра Катаева, он не знаком с упомянутой компанией и она не является официальным дистрибьютором Lenovo в регионе.

Есть компании, которые закупают в Китае смартфоны Lenovo и приезжают сюда. Непонятно, способны ли они работать в Российской Федерации, соответствуют ли они стандартам. Официальными сервисными центрами они поддерживаться не будут, и российскими представительствами тоже не будут, — заявил Катаев РБК .

22 июля News.ru со ссылкой на «Коммерсант» сообщил, что компания Mobilidi (дистрибьютор смартфонов Xiaomi), входящая в холдинг RDC Group, подписала соглашение об эксклюзивной дистрибуции с китайской Lenovo.

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