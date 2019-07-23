Компания Lenovo опровергла заключение соглашения с компанией Mobilidi об эксклюзивной дистрибуции смартфонов в России.
По словам генерального менеджера производителя в России Александра Катаева, он не знаком с упомянутой компанией и она не является официальным дистрибьютором Lenovo в регионе.
Есть компании, которые закупают в Китае смартфоны Lenovo и приезжают сюда. Непонятно, способны ли они работать в Российской Федерации, соответствуют ли они стандартам. Официальными сервисными центрами они поддерживаться не будут, и российскими представительствами тоже не будут, — заявил Катаев РБК.