https://static.news.ru/photo/5b96123a-b765-11e9-ab62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Apple может вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в линейку iPhone 2021 года. Производитель разместит его под дисплеем устройства, которое также будет поддерживать и технологию Face ID.

По словам аналитика Мин-Чи Куо, в течение следующих 18 месяцев Apple намерена решить множество технических проблем, чтобы предоставить пользователям устройства более высокого уровня. В Купертино считают, что обе технологии дополняют друга друга, что, скорее всего, приведёт к объединению их функций.

Apple не сможет оснастить iPhone 2020 года подэкранным Touch ID, поскольку индустрия всё ещё пытается решить вопросы, связанные с энергопотреблением, размером области действия сканера и толщиной модуля.

Ранее News.ru рассказал, что Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Согласно пользовательскому соглашению, размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.