https://static.news.ru/photo/0708f50a-a3b7-11e9-b3b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Apple готовится полностью избавиться от вырезов на дисплеях iPhone. Разработчики намерены совершить переход поэтапно.

Как утверждает аналитик Минг-Чи Куо, по крайней мере один новый смартфон из линейки 2020 года будет оснащен меньшим вырезом для фронтальной камеры.

В то же время, по словам коллеги Куо из Credit Suisse, Apple планирует выпустить в следующем году одну модель iPhone без «чёлки» или Face ID. При этом селфи-камеру разместят под дисплеем, а сканер отпечатков пальцев будет работать по всей поверхности экрана.

Компания полностью избавиться от выреза только в 2021 году: все аппараты получат особенности вышеупомянутого iPhone. Apple, скорее всего, применит собственную технологию подэкранного дактилоскопического сканера и не будет обращаться к стороннему поставщику.

Ранее News.ru рассказал, что Apple отключила приложение «Рация» на «умных» часах Apple Watch из-за неустановленной уязвимости. Она позволяла прослушивать iPhone другого пользователя без его согласия.