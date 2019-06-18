https://static.news.ru/photo/32f7ce6e-91a3-11e9-bf80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Dernbach/Global Look Press

Apple будет сообщать своим пользователям об удалении приложений с активной подпиской. Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.

Never seen this alert before Apple now tells you if an app you're deleting has a subscription still active. Good move.



(Taken on iOS 13 beta 2.) pic.twitter.com/WU57nS8Ziv — Federico Viticci (@viticci) 18 июня 2019 г.

При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями. Первая, Manage Subscription («Управление подпиской»), позволит изменить или отменить ежемесячное соглашение. Вторая опция, «Сохранить», предназначена для продолжения использования подписки на других устройствах, сообщил Федерико Витичи (Federico Viticci) из MacStories.

Сейчас приложения с подписками работают без соответствующих оповещений — «яблочных» пользователей не предупреждают, что удаление не приостанавливает действия соглашения и в дальнейшем они могут получить счёт за активную услугу.

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