https://static.news.ru/photo/05b67454-a20c-11e9-a507-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, ввела ряд нововведений, направленных на борьбу с проявлениями ненависти и травли в Интернете.

В заявлении компании говорится, что одним из новшеств станет механизм, который с помощью искусственного интеллекта будет определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. В случае если подпись будет расценена как оскорбительная, автору предложат её заменить.

Кроме того, в Instagram появится функция Restrict. Она позволит пользователям скрывать оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом хейтеры могут и дальше их писать, однако видеть их будут лишь они сами, сообщает ТАСС .

News.ru писал о сбое в Instagram, который произошёл вечером 3 июля. Позже пользователи столкнулись с перебоями в работе других продуктов Facebook: социальной сети, а также Facebook Messenger и WhatsApp.