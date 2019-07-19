Instagram вносит коррективы в политику модерации. Разработчики добавляют новое предупреждение, которое будет сообщать пользователям, нарушающим правила, когда их учетная запись близка к удалению.
Нарушители увидят удалённые истории сообщений, комментарии или Stories, а также причины, по которым их убрали из аккаунта.
Если вы снова разместите что-либо, противоречащее нашим правилам, ваша учётная запись может быть удалена, — говорится в предупреждении.
Авторы также разрешат пользователям обжаловать решения модераторов непосредственно внутри сообщения. Сейчас юзеры могут оспорить только некоторые типы контента (например, фотографии с обнажённым телом или разжигающие ненависть), и Instagram планирует со временем расширить доступные типы апелляций.
Ранее News.ru сообщил, что YouTube Music обзавёлся новой функцией. Теперь пользователи могут переключаться между прослушиванием песни и просмотром музыкального клипа без каких-либо перерывов.