https://static.news.ru/photo/7216421e-b369-11e9-9572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов. На первом месте расположилась Samsung с 22%, на третьем — Apple c 11%.

Мировые поставки смартфонов снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 341,4 млн экземпляров. При этом, по словам экспертов из Strategy Analytics, падение нельзя назвать серьёзным, поскольку это лучший показатель для отрасли в течение 12 месяцев.

Поставки смартфонов в мире демонстрируют дальнейшие признаки стабилизации из-за относительно возросшего спроса на основных рынках, таких как Китай. Прогноз на вторую половину 2019 года улучшается, — рассказала Strategy Analytics.

Ранее News.ru сообщил, что рынок смартфонов должен преодолеть важную отметку в 2020 году. Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.