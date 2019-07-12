https://static.news.ru/photo/36365ed6-a488-11e9-94b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Horst Galuschka, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Huawei готовится к релизу своего первого 5G-смартфона Huawei Mate 20 X 5G. Устройство выйдет сразу в нескольких регионах в течение июля.

В Китае продажи Mate 20 X 5G начнутся 26 числа, в то время как предзаказ аппарата уже доступен в Италии, где он выйдет 22 числа. Интернет-провайдер ОАЭ Etisalat также сообщил , что смартфон появится на полках магазинов сегодня, 12 июля.

Внешне новинка очень похожа на Mate 20 X и получила те же 7,2-дюймовый экран и тройную основную камеру. Но для соответствия требованиям 5G-модема Balong 5000. Производитель увеличил объём батареи с 4200 мАч до 5000 мАч, объём оперативной памяти — с 6 до 8 Гб и флеш-память с 128 до 256 Гб.

Первым 5G-смартфоном компании должен был стать складной Mate X, но производитель отложил релиз на сентябрь.

Ранее News.ru сообщил, что рынок смартфонов должен преодолеть важную отметку в 2020 году. Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.