Компания Huawei намерена включить умные телевизоры в линейку устройств, работающих под управлением Hongmeng OS.
При этом девайс может стать первым в продукции компании, использующий замену Android, — телевизор от производителя должен появиться в августе. Ранее Huawei подтвердила, что Hongmeng OS будет предназначен не только для смартфонов, но и для компьютеров и других устройств.
Грядущую новинку на рынке умных телевизоров разработчики называют центром управления, с помощью которого пользователи смогут контролировать девайсы интернета вещей.
Ранее News.ru сообщал, что презентация новой операционной системы может пройти в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.