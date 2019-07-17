https://static.news.ru/photo/e380551c-a887-11e9-aed5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/CadeltaRu

Компания Huawei намерена включить умные телевизоры в линейку устройств, работающих под управлением Hongmeng OS.

При этом девайс может стать первым в продукции компании, использующий замену Android, — телевизор от производителя должен появиться в августе. Ранее Huawei подтвердила, что Hongmeng OS будет предназначен не только для смартфонов, но и для компьютеров и других устройств.

Грядущую новинку на рынке умных телевизоров разработчики называют центром управления, с помощью которого пользователи смогут контролировать девайсы интернета вещей.

Ранее News.ru сообщал, что презентация новой операционной системы может пройти в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.