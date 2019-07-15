https://static.news.ru/photo/4817bbc4-a6ed-11e9-b3d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.

По словам исследователей из компании Symantec, занимающейся разработкой ПО в области информационной безопасности и защиты информации, мессенджеры на Android сохраняют изображения и аудиофайлы во внутреннее хранилище, доступное только через приложение, либо во внешнее, но с более широким доступом для других программ. Последний вариант настроен в WhatsApp по умолчанию, в то время как в Telegram для этого нужно включить соответствующую функцию.

В случае если устройство заражено вредоносом, при получении пользователем изображения хакер может манипулировать с ним без обнаружения. Теоретически он даже может изменить исходящее мультимедийное сообщение.

Ещё больше проблем

Специалисты назвали атаку Media File Jacking. Благодаря широкому распространению настройки внешнего хранилища приложения становятся более совместимыми с другими программами, что снижает ограниченность перемещения изображений и других данных.

Представитель WhatsApp сообщил The Verge , что изменение системы хранения данных ограничит возможности сервиса обмениваться мультимедийными файлами и даже приведёт к появлению новых проблем с конфиденциальностью.

WhatsApp внимательно изучил эту проблему, и она похожа на предыдущие вопросы о том, как хранилище мобильных устройств влияет на экосистему приложений, — говорится в заявлении.

Представитель Telegram пока не ответил на запрос издания.

Ранее News.ru рассказал, что новая версия программы-шпиона FinSpy может собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование. Жертвами вредоноса могут стать пользователи Telegram, WhatsApp, Signal и Threema.