Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету. Fast Share использует Bluetooth, а её интерфейс похож на приложение Files от Google. Юзеры смогут обмениваться фотографиями, файлами, видео, ссылками, текстом и многим другим.
В настройках Fast Share пользователям необходимо сначала добавить имя устройства, а затем включить саму функцию, которая также запрашивает местоположение. Девайсы должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Когда юзер увидит опцию «Ближайшие устройства», он сможет выбрать получателя.
Fast Share сможет работать на Chromebook, «умных» часах и iPhone. Разработчики разрешат пользователям включить параметр предпочтительной видимости: смартфон смогут видеть только те, с кем происходит регулярный обмен.