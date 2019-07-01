https://static.news.ru/photo/ddf8f308-9bdd-11e9-820a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google тестирует новый способ обмена файлами между устройствами Android. Новая функция под названием Fast Share была обнаружена в последней бета-версии Android Q.

Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету. Fast Share использует Bluetooth, а её интерфейс похож на приложение Files от Google. Юзеры смогут обмениваться фотографиями, файлами, видео, ссылками, текстом и многим другим.

В настройках Fast Share пользователям необходимо сначала добавить имя устройства, а затем включить саму функцию, которая также запрашивает местоположение. Девайсы должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Когда юзер увидит опцию «Ближайшие устройства», он сможет выбрать получателя.

Fast Share сможет работать на Chromebook, «умных» часах и iPhone. Разработчики разрешат пользователям включить параметр предпочтительной видимости: смартфон смогут видеть только те, с кем происходит регулярный обмен.

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