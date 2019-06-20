Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Команды, ответственные за Android и Chrome OS, продолжат поддерживать выпущенные устройства для всех сегментов рынка. В дальнейшем Google намерена сосредоточить усилия на выпуске ноутбуков Pixelbook, переведя в подразделение часть коллектива, работавшего над планшетами.

Как отмечают источники, знакомые с планами компании, разработчики занимались двумя неанонсированными устройствами. Но из-за «неутешительных» результатов тестирования качества Google пришлось отказаться от новых планшетов.

Ранее News.ru рассказал, что YouTube совместно с Universal Music Group улучшат качество почти тысячи знаковых музыкальных видео прошлых лет.

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