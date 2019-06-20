https://static.news.ru/photo/8b46c778-93f1-11e9-afcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) 20 июня 2019 г.

Команды, ответственные за Android и Chrome OS, продолжат поддерживать выпущенные устройства для всех сегментов рынка. В дальнейшем Google намерена сосредоточить усилия на выпуске ноутбуков Pixelbook, переведя в подразделение часть коллектива, работавшего над планшетами.

Как отмечают источники , знакомые с планами компании, разработчики занимались двумя неанонсированными устройствами. Но из-за «неутешительных» результатов тестирования качества Google пришлось отказаться от новых планшетов.

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