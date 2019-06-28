https://static.news.ru/photo/7e44a930-99b1-11e9-b520-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

Компания Google подготовила для приложения «Google Карты» две новые функции. Первая будет сообщать о переполненности общественного транспорта.

Пользователи смогут увидеть, насколько загружен автобус, поезд или метро на основе прогнозов компании, данные для которых разработчики собирали с октября 2018 года по июнь 2019 года в часы пик (с 6:00 до 10:00). Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место.

Вторая функция будет показывать задержки транспорта. Юзеры узнают, будет ли автобус опаздывать, сколько составит время его ожидания, а также более точное время в пути в зависимости от условий движения на маршруте.

«Google Карты» обновится у жителей 200 городов по всему миру. Новые функции появятся и на iOS, и на Android.

Ранее Google объявила о выходе новой функции в приложении компании, которая будет автоматически удалять историю местоположений и активность в Интернете и приложениях.