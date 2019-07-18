https://static.news.ru/photo/fc1cf6a4-a92f-11e9-b7dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Компания Google готовится обновить список доступных эмодзи на Android. Пользователи получат в распоряжение 65 новинок.

Набор эмодзи включает в себя ленивца, фалафель, выдру, чеснок, вафли, орангутана и скунса. Вместе с этим разработчики включили 53 гендерных дизайна, в которых Unicode не указал пол. Как отмечают в Google, этот шаг связан с избавлением от стереотипов, поскольку зачастую одни эмодзи привязываются к мужскому полу, а другие — к женскому.

Новые эмодзи станут доступны вместе с выходом Android Q.

Ранее News.ru рассказал, что компания Apple также представила подборку новых эмодзи. В категории Holding Hands («Держась за руки) будут доступны более 75 комбинаций тона кожи и пола, чтобы, как отметили в Купертино, каждый мог найти то, что соответствует его жизненной ситуации.

Для пользователей с ограниченными возможности создатели подготовили набор эмодзи, включающий собаку-поводыря, ухо со слуховым аппаратом, инвалидные коляски, протезы руки и ноги.