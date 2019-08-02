https://static.news.ru/photo/97cc6940-b4f7-11e9-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Google готовится представить новый экран выбора поисковой системы на Android в Европе. Разработчики интегрируют его в стартовую настройку нового смартфона или планшета и будут взимать с создателей плату за включение в список предложений.

После выбора поисковик будет использоваться на домашнем экране в Android и в браузере Chrome (если он установлен). Три системы, которые будут предложены пользователям, будут выбраны на закрытом аукционе. Вот как сама Google описывает этот процесс:

На аукционе для каждой страны поисковые системы будут указывать цену, которую они готовы платить каждый раз, когда пользователь выбирает их на экране в данной стране. У каждой страны будет минимальная ставка. На экране выбора для этой страны появятся три участника торга с наибольшим предложением, которые соответствуют или превышают минимальную ставку для данной страны.

Как отмечает Google, аукцион, представляющий собой честный и объективный метод определения поисковиков, включённых в экран выбора, позволяет их разработчикам решать, какое значение они придают отображению в списке. Компания не уточняет, какой будет минимальная ставка, и, скорее всего, это связано с тем, что количество участников торгов и их предложения разглашаться не будут.

Создатели поисковых систем смогут подать заявки до 13 сентября, а окончательный список для каждой страны будет утверждён 31 октября. Экран выбора появится в стартовой настройке устройств в начале 2020 года.

Грядущее нововведение Google связано с решением Еврокомиссии взыскать с компании штраф в размере €4,34 млрд ($5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Разработчиков наказали за продвижение на первое место собственных поисковиков-сервисов, когда она устанавливала условия лицензирования на Android. Тем самым Google ущемляла права как конкурентов, так и разработчиков и пользователей.



