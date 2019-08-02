Google готовится представить новый экран выбора поисковой системы на Android в Европе. Разработчики интегрируют его в стартовую настройку нового смартфона или планшета и будут взимать с создателей плату за включение в список предложений.
После выбора поисковик будет использоваться на домашнем экране в Android и в браузере Chrome (если он установлен). Три системы, которые будут предложены пользователям, будут выбраны на закрытом аукционе. Вот как сама Google
На аукционе для каждой страны поисковые системы будут указывать цену, которую они готовы платить каждый раз, когда пользователь выбирает их на экране в данной стране. У каждой страны будет минимальная ставка. На экране выбора для этой страны появятся три участника торга с наибольшим предложением, которые соответствуют или превышают минимальную ставку для данной страны.
Как отмечает Google, аукцион, представляющий собой честный и объективный метод определения поисковиков, включённых в экран выбора, позволяет их разработчикам решать, какое значение они придают отображению в списке. Компания не уточняет, какой будет минимальная ставка, и, скорее всего, это связано с тем, что количество участников торгов и их предложения разглашаться не будут.
Создатели поисковых систем смогут подать заявки до 13 сентября, а окончательный список для каждой страны будет утверждён 31 октября. Экран выбора появится в стартовой настройке устройств в начале 2020 года.
Грядущее нововведение Google связано с решением Еврокомиссии взыскать с компании штраф в размере €4,34 млрд ($5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Разработчиков наказали за продвижение на первое место собственных поисковиков-сервисов, когда она устанавливала условия лицензирования на Android. Тем самым Google ущемляла права как конкурентов, так и разработчиков и пользователей.