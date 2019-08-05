Компания Google сообщила, что к 2022 году все продукты из программы Made by Google будут изготавливаться из переработанных материалов.
При этом к 2020 году производитель пообещал сделать все свои устройства углеродно-нейтральными. Эти два решения Google станут частью более широкого шага по внедрению устойчивости в каждый дизайн.
Командам разработчиков предстоит сделать девайсы из экологически безопасных материалов, которые прослужат как можно дольше, и их будет легко демонтировать для последующей переработки в конце жизненного цикла. Ряд продуктов компании уже производятся из вторсырья (частично переработанный пластик в устройствах Chromecast).
Ранее News.ru сообщил, что Google готовится представить новый экран выбора поисковой системы на Android в Европе. Разработчики интегрируют его в стартовую настройку нового смартфона или планшета и будут взимать с создателей плату за включение в список предложений.