https://static.news.ru/photo/0c29bff6-b81b-11e9-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: RICHARD B. LEVINE/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Google сообщила, что к 2022 году все продукты из программы Made by Google будут изготавливаться из переработанных материалов.

При этом к 2020 году производитель пообещал сделать все свои устройства углеродно-нейтральными. Эти два решения Google станут частью более широкого шага по внедрению устойчивости в каждый дизайн.

Командам разработчиков предстоит сделать девайсы из экологически безопасных материалов, которые прослужат как можно дольше, и их будет легко демонтировать для последующей переработки в конце жизненного цикла. Ряд продуктов компании уже производятся из вторсырья (частично переработанный пластик в устройствах Chromecast).

Ранее News.ru сообщил, что Google готовится представить новый экран выбора поисковой системы на Android в Европе. Разработчики интегрируют его в стартовую настройку нового смартфона или планшета и будут взимать с создателей плату за включение в список предложений.