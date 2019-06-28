Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, разработавший внешний облик большинства продуктов американской компании, покинет её в течение 2019 года.
В заявлении на официальном
Несмотря на то, что он займётся собственными проектами, Айв в своей новой компании продолжит тесно сотрудничать с Apple по ряду разработок, — говорится в заявлении.
Уточняется, что проект, который будет развивать 52-летний Айв, называется LoveFrom.
Он добавил, что считает свой уход естественным развитием карьеры.
Полноценный запуск его собственной компании ожидается в течение 2020 года.
Глава Apple Тим Кук заявил, что в целом Apple продолжит работать со старой командой. Он подчеркнул, что за 30 лет работы в американской компании Айв участвовал в создании всех узнаваемых её продуктов, включая смартфоны iPhone и компьютеры iMac.
Одним из главных достижений Айва Кук назвал разработку дизайна новой штаб-квартиры компании Apple Park.
Ранее сообщалось, что Apple наняла одного из ведущих инженеров ARM Майка Филиппо. Он работал над процессорами для мобильных устройств и серверов,писал News.ru.