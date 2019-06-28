https://static.news.ru/photo/1946d21a-992f-11e9-8f48-fa163e074e61_1024.jpg Джонатан Айв Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, разработавший внешний облик большинства продуктов американской компании, покинет её в течение 2019 года.

В заявлении на официальном сайте компании сообщается, что Айв покидает Apple ради создания собственной дизайнерской фирмы, одним из главных клиентов которой будет Apple.

Несмотря на то, что он займётся собственными проектами, Айв в своей новой компании продолжит тесно сотрудничать с Apple по ряду разработок, — говорится в заявлении.

Уточняется, что проект, который будет развивать 52-летний Айв, называется LoveFrom.

Он добавил, что считает свой уход естественным развитием карьеры.

Полноценный запуск его собственной компании ожидается в течение 2020 года.

Глава Apple Тим Кук заявил, что в целом Apple продолжит работать со старой командой. Он подчеркнул, что за 30 лет работы в американской компании Айв участвовал в создании всех узнаваемых её продуктов, включая смартфоны iPhone и компьютеры iMac.

Одним из главных достижений Айва Кук назвал разработку дизайна новой штаб-квартиры компании Apple Park.

Ранее сообщалось, что Apple наняла одного из ведущих инженеров ARM Майка Филиппо. Он работал над процессорами для мобильных устройств и серверов,писал News.ru.