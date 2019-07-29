https://static.news.ru/photo/ccde1148-b1d1-11e9-9d66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт. По словам замглавы службы Анатолия Голомолзина, новая версия учитывает поправки Минкомсвязи.

Концепция предусматривает сохранение выбора российского программного обеспечения (ПО) для предустановки за потребителями. Кроме того, он должен быть обоснован экономическими решениями владельцев устройств.

По мнению ФАС, речь может идти о предустановке таких приложений, как поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети. Порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним будет определять правительство, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что аналитический центр при правительстве РФ 31 июля проведёт совещание, посвящённое созданию реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые будут устанавливать на продаваемые в России гаджеты. Участники мероприятия также планируют установить критерии, по которым софт будет считаться отечественным.