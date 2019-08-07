https://static.news.ru/photo/e57e08b8-b8eb-11e9-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за мошенничество с накручиванием просмотров рекламы в социальной сети. Гонконгский LionMobi и сингапурский JediMobi использовали вредоносное ПО на устройствах пользователей с целью получения доходов от объявлений.

LionMobi также рекламировал свои приложения на Facebook, что нарушает политику компании. В компании заявили, что её иск — «один из первых в своём роде против подобной практики».

Однако Google поступает схожим образом с подобными приложениями в Google Play — в октябре 2018 года разработчики удалили более 30 приложений, связанных с мошенничеством ради дохода с рекламы.

Facebook заблокировал разработчикам доступ в свою рекламную сеть и возместил ущерб рекламодателям в марте 2019 года. При этом приложения от обеих компаний, которые уже установили более миллиона раз, всё ещё можно найти в Google Play.

Ранее News.ru рассказал, что Twitter призналась в передаче некоторых данных пользователей без их разрешения. Проблема коснулась тех людей, которые нажали или просмотрели рекламу в приложении и в дальнейшем взаимодействовали с ним с мая 2018 года.