Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за мошенничество с накручиванием просмотров рекламы в социальной сети. Гонконгский LionMobi и сингапурский JediMobi использовали вредоносное ПО на устройствах пользователей с целью получения доходов от объявлений.
LionMobi также рекламировал свои приложения на Facebook, что нарушает политику компании. В компании заявили, что её иск — «один из первых в своём роде против подобной практики».
Однако Google поступает схожим образом с подобными приложениями в Google Play — в октябре 2018 года разработчики удалили более 30 приложений, связанных с мошенничеством ради дохода с рекламы.
Facebook
Ранее News.ru рассказал, что Twitter призналась в передаче некоторых данных пользователей без их разрешения. Проблема коснулась тех людей, которые нажали или просмотрели рекламу в приложении и в дальнейшем взаимодействовали с ним с мая 2018 года.